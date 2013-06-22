بالصور.. محافظ مطروح يجتمع بالعمد والمشايخ لبحث مشاكل المحافظة

أجمع اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بعد ظهر اليوم السبت، مع عمد ومشايخ وعواقل المحافظة بقاعة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لبحث المشكلات والقضايا التى تعانى منها المحافظة للوقوف وبحث وضع الحلول لها مع الجهات المختصة.

واستمع المحافظ لعدد من المشكلات بمراكز ومدن المحافظة المختلفة والتى تركز معظمها فى قطاعات التمليك وتقنين أراضى وضع اليد ومشكلة نقص المياه التى تعانى منها المحافظة بجميع مدنها لوجود تعديات على الخط الرئيسى، وعدم ضخ المياه بالخطوط الداخلية، وتدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم توافر المراعى والأعلاف مما يهدد الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم مراقبة التعديات على خط المياه الرئيسى الـ1000 مم عن طريق تكثيف الحملات الأمنية على الخط ووضع مراقبين لاكتشاف التعديات ومراقبة المبينات ومحاسبة أى مسئول فى حالة عدم الإبلاغ عن التعدى فى حينه مع وضع خطة مستقبلة للقضاء على المشكلة نهائيا.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من العمد والمشايخ برئاسة أحد العمد لوضع المقترحات من الجانب الشعبى لحل مشكلة نقص المياه التى تعانى منها المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بإصدار أى قرارات من شانها تكون فى مصلحة المواطن بشرط إلا تخالف القانون وقرر المحافظ تشكيل لجنة فورية تقوم بالمرور غدا الأحد على طريق مطروح – إسكندرية، خاصة فى المنطقة من مطروح حتى الضبعة من أجل العمل على معالجة المشكلات برصف الطريق والتى تسببت وقوع العديد من الحوادث.

وقال طنطاوى إنه كلف مدير المرور ومدير المرافق للمرور على بعض الأشخاص المعتدين على الأرصفة وبعض المناطق بمدينة مرسى مطروح لإزالة التعديات، وفى حال عدم الاستجابة سيتم إزالتها فورا بالقوة.

وقرر تكريم فريق الرجاء لصعوده للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخ المحافظة ومخاطبة رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة لبحث إمكانية تجهيز ملعب كرة القدم بالقرية الأولمبية ليكون جاهزا لاستقبال مباريات الدورى الممتاز.

وطالب المحافظ بضرورة تضافر كل الجهود الشعبية والتنفيذية من أجل النهوض بالمحافظة وتحقيق طفرة تنموية فى كل المجالات لوضع المحافظة بالمكانة اللائقة بها.