مقتل العشرات من داعش بقصف للطيران العراقى والتحالف الدولى

>تمكن الطيران العراقى والتحالف الدولى من قتل العشرات من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى فى محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى نفذ 18 طلعة جوية شملت مناطق تلعفر والموصل فى نينوى والشرقاط بصلاح الدين والرمادى بالأنبار، أسفرت عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير 15 موقعا قتاليا ومنصات صواريخ ومستودعى أسلحة وعتاد وأربع سيارات بينهم اثنتان مفخختان للتنظيم.

كما تمكن طيران التحالف بحسب البيان من" قتل 8 إرهابيين وتدمير زورقين فى منطقة صوينخ ، كما قتل 9 إرهابيين أجانب من ضمنهم قيادى بعد ان دك طيران التحالف وكرا له فى منطقة الدولاب" .

وأشارت الخلية إلى أن طيران القوة الجوية العراقى نفذ 15 طلعة على مختلف قواطع العمليات ، ودمر مضافة لداعش وقتل 12 إرهابيا كانوا بداخلها فى منطقة المسحك شمالى صلاح الدين، كما نفذ طيران الجيش العراقى 38 طلعة لإسناد القوات البرية والاستطلاع.

وقصف طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين موقعا لدعش وسيارة مزودة برشاش أحادى وكرفان وقتل 15 إرهابيا من داعش قرب ناحية مكحول شمالى العراق.

كما دمر طيران القوة الجوية سيارتين مفخختين وقتل من فيها وزورق لداعش قرب جسر الورار بالأنبار.. فيما تمكنت قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالجيش من تفكيك 40 عبوة ناسفة ومعالجة 15 منزلا مفخخا خلال عملية أمنية فى منطقة البغدادى بالأنبار.

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