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المتحدث العسكرى: حدودنا البحرية مؤمنة وسيناء تحت السيطرة بنسبة 100%

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المتحدث العسكرى: حدودنا البحرية مؤمنة وسيناء تحت السيطرة بنسبة 100% المتحدث العسكرى: حدودنا البحرية مؤمنة وسيناء تحت السيطرة بنسبة 100%
قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن هناك إجراءات احترازية جديدة تتبعها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الحدود البحرية المصرية جعلت سيناء تحت السيطرة الأمنية بنسبة 100%.

وأضاف العميد محمد سمير فى تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء ، أن ما يحدث من عمليات إهاربية بسيناء لا تعدو كونها عمليات فردية خسيسة، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية فى سيناء تتم بأسلوب جراحى دقيق للقضاء على الإرهاب وحماية أهالى سيناء الشرفاء فى الوقت ذاته.

ولفت إلى أن خبراء المفرقعات يقومون يومياً بإبطال عدداً من العبوات الناسفة بسيناء، وأفراد الجيش والشرطة يتسابقون للخدمة بأرض الفيرز.

وتابع العميد محمد سمير:" الجيش والشرطة المدنية نجحا فى تأمين الاستحقاقات الثالثة لخارطة المستقبل، التى تمثل آخرها فى إجراء الانتخابات البرلمانية".


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