أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بإدفو بأسوان‎

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بإدفو بأسوان‎ ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بإدفو بأسوان‎

أرشيفية

تمكنت شرطة السياحة والأثار بأسوان من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بمدينة أدفو بأسوان.

وردت معلومات إلى مفتش مباحث السياحة والأثار للمنطقة الجنوبية بأسوان العميد خالد العيسوى ، ​تفيد بتنقيب «جمعة .أ. م» 68 عاماً مزارع ،عن الأثار داخل منزله بمنطقة المحاميد الحجز قبلى التابعة لمركز أدفو.

وخرجت قوة أمنية من شرطة السياحة والأثار بأسوان ورئيس قسم شرطة السياحة والأثار أحمد بهاء بالاشتراك مع مباحث مركز أدفو برئاسة الرائد مصطفى شعراوى ،بالاشتراك مع مفتشى أثار شرق النيل بأدفو برئاسة محمد سعد الدين مفتش أثار شرق النيل ،وبمداهمة المنزل تم ضبط صاحبه وأثنين أخرين .

كشفت المعاينة أنه توجد داخل المنزل حفرة بعمق حوالى 2 متر تؤدى إلى إلى مقبرة أثرية يرجح أنها من عصر الدولة الحديثة وتعد أكتشافاً جديداً فى طراز مقابر الدولة الحديثة ،مختلف عن تاريخية الأثار الموجودة فى منطقة الكاب ،لذلك تعد نوعاً جديداً من طرز المقابر فى المنطقة .

تحرر المحضر اللازم ،وتم وضع المنزل تحت الحراسة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ،مع تشكيل لجنة من الأثار لعمل تقرير عن الموقع المضبوط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا