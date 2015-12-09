ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بإدفو بأسوان‎

تمكنت شرطة السياحة والأثار بأسوان من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بمدينة أدفو بأسوان.

وردت معلومات إلى مفتش مباحث السياحة والأثار للمنطقة الجنوبية بأسوان العميد خالد العيسوى ، ​تفيد بتنقيب «جمعة .أ. م» 68 عاماً مزارع ،عن الأثار داخل منزله بمنطقة المحاميد الحجز قبلى التابعة لمركز أدفو.

وخرجت قوة أمنية من شرطة السياحة والأثار بأسوان ورئيس قسم شرطة السياحة والأثار أحمد بهاء بالاشتراك مع مباحث مركز أدفو برئاسة الرائد مصطفى شعراوى ،بالاشتراك مع مفتشى أثار شرق النيل بأدفو برئاسة محمد سعد الدين مفتش أثار شرق النيل ،وبمداهمة المنزل تم ضبط صاحبه وأثنين أخرين .

كشفت المعاينة أنه توجد داخل المنزل حفرة بعمق حوالى 2 متر تؤدى إلى إلى مقبرة أثرية يرجح أنها من عصر الدولة الحديثة وتعد أكتشافاً جديداً فى طراز مقابر الدولة الحديثة ،مختلف عن تاريخية الأثار الموجودة فى منطقة الكاب ،لذلك تعد نوعاً جديداً من طرز المقابر فى المنطقة .

تحرر المحضر اللازم ،وتم وضع المنزل تحت الحراسة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ،مع تشكيل لجنة من الأثار لعمل تقرير عن الموقع المضبوط.