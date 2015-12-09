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ضبط صاحب مصنع بحوزته 9 اطنان حلوى غير صالحة ومجهولة المصدر بالساحل

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ضبط صاحب مصنع بحوزته 9 اطنان حلوى غير صالحة ومجهولة المصدر بالساحل ضبط صاحب مصنع بحوزته 9 اطنان حلوى غير صالحة ومجهولة المصدر بالساحل
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من القاء القبض على صاحب مصنع لحيازته 9 أطنان حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمنطقة الساحل، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لشرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مصنع لإنتاج الحلويات بنطاق دائرة قسم الساحل، بإنتاج سلع غذائية، مستخدما فى عملية الإنتاج خامات خالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها وتعبئتها داخل عبوات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية، وتمكنوا من ضبط مسئول المصنع، وبحوزته 2 طن "منتج نهائى" غير صالحه للاستهلاك الآدمى ، و7 أطنان حلويات مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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مصر 365

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