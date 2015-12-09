في هذا العدد من"سيدتي ": تعرفي على أسرار المكياج الذهبي

مهما كان نوع المناسبة وأينما كان مكان اللقاء، بإمكانك أن تكوني نجمة الحضور.. تتألقين بترف وبأناقة وتشعين جمالاً وإشراقاً عندما يرافقك اللون الذهبي من المكياج...

للون الذهبي تأثير قوي وملفت... دعيه يتكلّم عنك لغة السحر والجمال وتعلّمي كيف تطبقينه بقواعده الأساسية لحضور راسخ وطلة غير مبالغ بها...

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خطوط ذهبية:

-يكفي خط ذهبي واحد لإبراز نظرة قاتلة من عينيك، سواء استخدمت قلم الكحل العادي أو الآي لاينر.

-يمكنك استبدال الماسكارا التقليدية بأخرى باللون الذهبي لتأثير غير اعتيادي في مناسبة غير اعتيادية.

-استخدمي الغلوس الذهبي على شفتيك؛ لأنه سيبعث انعكاساته الساحرة طوال المساء، كما يمكنك تطبيقه كلمسة نهائية من الضوء على الشفاه.

تابعي قواعد التطبيق وأهم النصائح في هذا العدد من مجلة "سيدتي"

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