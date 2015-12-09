إلى الأولمبياد – الجزائر تسقط جنوب إفريقيا بهدفين وتقطع تذاكر السفر للبرازيل

ضمن منتخب الجزائر التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد تغلبه على جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء بهدفين دون رد.

والتقى المنتخب الجزائري بنظيره الجنوب إفريقي في إطار نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام بالسنغال.

ونجح محاربو الصحراء في الفوز بهدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا أولا للنهائي ويستعدون لملاقاة نيجيريا في النهائي.

فيما ضمنت الجزائر التأهل للأولمبياد بصحبة نيجريا التي بلغت النهائي بعد فوزها على السنغال بهدف دون رد (طالع التفاصيل).

سجل هدفي المباراة كل من أسامة درفلو وبن خماسة محمد في الدقائق 9 و50.

ويعد تأهل الجزائر للأولمبياد هو الأول لها منذ تلك التي أقيمت في موسكو عام 1980.

فيما تلاقي جنوب إفريقيا منافستها السنغال لتحديد المركزين الثالث والرابع والفائز منهما سوف يتأهل برفقة نيجيريا والجزائر للأولمبياد.

يذكر أن الجزائر ونيجيريا التقيا في وقت سابق في دور المجموعات وتعادلا سلبيا بدون أهداف.