لاعب هيروشيما الياباني: منذ 3 سنوات وأشعر بخيبة آمل بسبب الأهلي وأبو تريكة

هل تعلم إن هيساتو سانتو مهاجم نادي هيروشيما الياباني يشعر بخيبة آمل منذ عام 2012 وحتى 2015 بسبب الأهلي ومحمد أبو تريكة؟ نعم هذا ما يحدث.

بطولة كأس العالم للأندية تستعد للانطلاق في نسختها الجديدة في اليابان عام 2015. إذ تنطلق البطولة يوم الخميس في العاشر من ديسمبر بمواجهة هيروشيما أمام أوكلاند سيتي.

وسلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على لاعبي نادي هيروشيما قبل انطلاق المسابقة. ولكن على الرغم من مرور 3 سنوات إلا أن ذكرى انتصار الأهلي أمام الفريق الياباني ما زال في أذهان مهاجم هيروشيما.

وقال سانتو: "منذ 3 سنوات وأشعر بخيبة آمل بسبب الخسارة أمام الأهلي".

الأهلي فاز على هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية عام 2012. السيد حمدي سجل أولا للأهلي ثم تعادل سانتو قبل أن يضع أبو تريكة الأهلي في الدور المقبل من البطولة.

مباراة لا ينساها حتى اللحظة مهاجم هيروشيما قائلا: "لا أنسى تلك المباراة لقد كان أمامنا فرصة للتسجيل والفوز بعد التعادل ولكننا أهدرنا ذلك".

وأضاف "أبو تريكة كان له تأثيرا كبيرا وفي الأخير فاز الأهلي وتأهل".

وأتم "كان من المثير للغاية أن نفوز على بطل إفريقيا ولكن في النهاية فاز الأهلي. الفريق الممتاز".

ونجح الأهلي وقتها في الوصول إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف مقابل لاشيء.

ويخسر المركز الثالث لصالح مونتيري المكسيكي بالخسارة 2-0.

بينما حصد هيروشيما المركز الخامس بعد الفوز على هيونداي من كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدفين بفضل ثنائية ساتو.