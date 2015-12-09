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صور | محافظ الشرقية يقيل رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية

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صور | محافظ الشرقية يقيل رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية صور | محافظ الشرقية يقيل رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة بسبب التعديات علي الأراضي الزراعية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بالعدلية التابعة لمركز ومدينة بلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة ، واقالة مدير الجمعية الزراعية ومحاسبة مسئول حماية الأراضى بخصم 3 أيام من راتبه ووقفه عن العمل واحالته للتحقيق لتغاضيهم عن قيام مبانى مخالفة بالتعدى على الأرض الزراعية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم لمركز ومدينة بلبيس حيث تلاحظ انتشار أعمال البناء على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالعدلية -بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية-.

وقرر المحافظ إيقاف جميع أعمال البناء للمبانى المقامة بالمخالفة بالتعدى على الأرض الزراعية ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء ، واستدعى رئيس مركز ومدينة بلبيس لتنفيذ قرار الإزالة للمبانى المخالفة وتسويتها بالأرض على نفقة المخالف ولم يغادر المكان حتى جاءت المعدات واللودر وقامت بإزالة المبانى المقامة بالمخالفة.

وقال المحافظ لن نسمح بحالة تعدى على الأرض الزراعية وسأقوم بنفسى بالتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الارض الزراعية ومحاسبة المسئولين ومجازاتهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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