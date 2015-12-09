صور|مراسم تأبين لضحايا الطائرة الروسية في «ذكرى الأربعين»

أقامت محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، مراسم قداس تأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء بعد، وذلك في ذكري مرور 40 يوما علي سقوطها، بالتنسيق مع مسؤولي القنصلية الروسية بالغردقة.

ومؤسسة المجمع السياحي،، الأربعاء، ،و بمشاركة

وشارك في​ ​حفل التأبين ممثليين من وزارة الداخلية، الأمن القومي، الأمن الوطني، شرطة المرور،والمجمع السياحي،ومجلس مدينة الغردقة، وجمعية الغرف السياحية، والكنيسة، ونقابة المرشدين السياحيين، ورئيسي جمعية العاملين بالسياحة، وجمعية الاستثمارالسياحي، وممثلًا عن السفارة الروسية، العشرات من السياح الروس والأجانب المقيمين بالغردقة.

بدأ الحفل بعزف السلامين الروسي والمصري، ثم بوضع باقات الزهور وإشعال الشموع.