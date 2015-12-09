صورة #ليلة_الأبطال - لمسة نيفيل الأولى.. ' العصفورة ' تراقب لقاء الحسم لفالنسيا

الكل ينتظر المواجهة الأولى لجاري نيفيل مع فالنسيا. وليست كأي مواجهة بل مواجهة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 6 نقاط يواجه ليون في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فالنسيا للفوز ولا غير من أجل انتظار تعثر جينت صاحب الـ 7 نقاط أمام المتصدر زينيت لأجل خطف بطاقة التأهل.

وظهرت في أرضية ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا كاميرا "العصفورة" والتي ثبتها نيفيل في أعلى الملعب لتحليل ومتابعة تحركات اللاعبين.

وتوضع هذه الكاميرا في مكان مرتفع كي تكشف الملعب بأكمله وتوضح تحركات جميع اللاعبين في أرضية الملعب سواء كان الفريق مدافعا أو مهاجما.

وكان نيفيل يعتمد على "العصفورة" خلال تحليله للمباريات مع شبكة سكاي سبورتس.