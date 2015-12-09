أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة #ليلة_الأبطال - لمسة نيفيل الأولى.. ' العصفورة ' تراقب لقاء الحسم لفالنسيا

Google+ Print
صورة #ليلة_الأبطال - لمسة نيفيل الأولى.. ' العصفورة ' تراقب لقاء الحسم لفالنسيا صورة #ليلة_الأبطال - لمسة نيفيل الأولى.. ' العصفورة ' تراقب لقاء الحسم لفالنسيا

الكل ينتظر المواجهة الأولى لجاري نيفيل مع فالنسيا. وليست كأي مواجهة بل مواجهة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 6 نقاط يواجه ليون في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فالنسيا للفوز ولا غير من أجل انتظار تعثر جينت صاحب الـ 7 نقاط أمام المتصدر زينيت لأجل خطف بطاقة التأهل.

وظهرت في أرضية ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا كاميرا "العصفورة" والتي ثبتها نيفيل في أعلى الملعب لتحليل ومتابعة تحركات اللاعبين.

وتوضع هذه الكاميرا في مكان مرتفع كي تكشف الملعب بأكمله وتوضح تحركات جميع اللاعبين في أرضية الملعب سواء كان الفريق مدافعا أو مهاجما.

وكان نيفيل يعتمد على "العصفورة" خلال تحليله للمباريات مع سكاي سبورتس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل