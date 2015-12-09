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الائتلاف السورى: اتفقنا على رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية فى الرياض

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الائتلاف السورى: اتفقنا على رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية فى الرياض الائتلاف السورى: اتفقنا على رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية فى الرياض
قال هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض، إن هناك اتفاقًا بين مختلف فصائل المعارضة على أكثر من نقطة، تم بحثها خلال اجتماع الرياض، وهى رحيل الرئيس بشار الأسد، وتشكيل هيئة حكم انتقالى استنادًا إلى اجتماعات جنيف التى سبق خوضها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هشام مروة، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "الغد العربي" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن أهم ما تمت مناقشته خلال جلسات اجتماع الرياض هو ثوابت الثورة السورية، ورحيل الرئيس بشار الأسد، وأولوية تشكيل هيئة انتقالية حاكمة، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، ومحاربة الجماعات الإرهابية التى أصبحت تهدد المنطقة بأكملها.

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مصر 365

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