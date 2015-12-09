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وزير البترول الأسبق: حسين سالم خرج من شركة الغاز قبل بدء التصدير لإسرائيل

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وزير البترول الأسبق: حسين سالم خرج من شركة الغاز قبل بدء التصدير لإسرائيل وزير البترول الأسبق: حسين سالم خرج من شركة الغاز قبل بدء التصدير لإسرائيل
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الصفقات بين الدول تختلف عن الصفقات بين الشركات فى البترول، مضيفا أن تصدير الغاز لإسرائيل تم عن طريق الشركات ولا علاقة للدولة بها، لافتا إلى أن رجل الأعمال حسين سالم خرج من الشركة المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل قبل البدء فى عملية التصدير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن شركة الشرق الأوسط مصرية ومنشأة طبقا للقانون المصرى، مؤكدا أن التعاقد بين شركات غاز الشرق وهيئة البترول ينص على أن التحكيم يتم فى المركز الإقليمى بالقاهرة.

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