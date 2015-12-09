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وزير القوى العاملة للشباب: "اشتغل أى حاجة لحد ما تلاقى عمل بشهادتك"

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وزير القوى العاملة للشباب: "اشتغل أى حاجة لحد ما تلاقى عمل بشهادتك" وزير القوى العاملة للشباب: "اشتغل أى حاجة لحد ما تلاقى عمل بشهادتك"
أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن هناك وظائف كثيرة بالمصانع، ولكن لا يوجد من يتقدم لها، مناشداً الشباب بالبحث عن وظائف أخرى بعيدة عن مجالهم، لحين توافر الفرصة المناسبة.

وقال وزير القوى العاملة، فى حواره مع الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج "سيادة الناخب" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، :"المصانع موجودة وهناك مصانع طالبة ناس كتير ومش لاقية".

ووجه رسالته للشباب قائلاً :" مش هينفع النهاردة تشتغلوا بالشهادة بتاعتكم، وكتير من الناس مش شغالة بشهادتها"، مستطرداً :"اللى مش هيلاقى شغلانة فى التخصص بتاعه ما يوقفش، ويشتغل أى وظيفة لحد ما يلاقى شغل تانى بشهادته".

وشدد على ضرورة تغيير المفاهيم "الدونية" للعمل الفنى، مضيفاً أن "العمل الفنى شريف، ومثمر ويمكن الشباب من صناعة الثروات".

وناشد الوزير، الشباب بالعمل فى أى مجال، حتى يكتسبوا الخبرات، وتتفتح أمامهم الأفق، بدلاً من الجلوس بالمنزل أو "الكافيهات".


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