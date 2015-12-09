نائب بشبرا الخيمة يستخرج كارنيه عضوية البرلمان ويؤكد: الشباب أهم أولوياتى

استخرج الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، كارنيه العضوية بالمجلس، فى اليوم الثانى لاستقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وقال حسب الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حزبه يستعد بحزمة تشريعية لمناقشتها بالبرلمان، منها مراجعة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون التأمينات وقانون الهيئات، مؤكداً أنه يركز على إعداد الشباب سياسياً للعمل فى المجالس الشعبية المحلية المقبلة، مضيفاً أنه سيسعى لإصلاح وتطوير منظومة التعليم والتأمين الصحى والصحة والطرق والكهرباء ومشاكل الصرف الصحى فى دائرته، والاهتمام بكل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، بجانب قضايا المصريين بالخارج، قائلاً "سنعمل خلال الفترة المقبلة بمعاونة الزملاء فى المجلس والحكومة على حل المشكلات"، لافتا إلى أنه اختار لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية.. ويذكر أن الدكتور صلاح حسب الله حصل على 22 ألفا و504 أصوات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.