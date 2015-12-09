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بالصور..رئيس مدينة الأقصر يشهد احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الأقصر

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بالصور..رئيس مدينة الأقصر يشهد احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الأقصر بالصور..رئيس مدينة الأقصر يشهد احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الأقصر
شهد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، نائباً عن محمد بدر محافظ الأقصر، احتفالية نظمتها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن برنامج قطار الشباب اعرف بلدك وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشارك فى الاحتفالية حوالى 250 شاباً وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين فى فعاليات مشروع (قطار الشباب اعرف بلدك)، ونظم الفعاليات مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة خلال الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر 2015.

وبدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم ثم تلاها كلمة العميد أحمد نسيم والتى عبر فيها عن سعادته البالغة وامتنانه بمشاركته فى مثل هذه الاحتفالات، حيث قال: (إن هؤلاء ليسوا ذوى احتياجات خاصة وإنما هم ذو قدرات خاصة، جاهدوا وقرروا أن يفيدوا مجتمعهم ووطنهم الغالى ).

وقامت فرقة الفنون الشعبية بمركز شباب طيبة بالعوامية بتقديم أولى الفقرات الفنية والاستعراضية، ثم تلتها فقرات لعروض دينية وشعرية وغنائية، وغناء بلغة الإشارة لبعض المواهب من ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات مصر، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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