نشرة ONA للفضائيات | «أبلة فاهيتا» تسخر من عكاشة..وراديو 90 90 يبث قناة تلفزيونية..والغد العربي تحاور زعيم النصرة

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

علمت وكالة «ONA»، من كواليس حلقة ، أبلة فاهيتا، مقدمة برنامج «الدوبلكيس»، والذي يبث علي شاشة »CBC»، غداً، أن أبله فاهيتا سجلت تقرير ساخر عن الإعلامي توفيق عكاشة، وعضو مجلس الشعب..التفاصيل

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لوكالة «ONA»، أن راديو «90 90» يتجه لبث قناة تلفزيونية تابعة له قريباً، مقرر لها البث مطلع يناير المقبل 2016، في إطار تطوير خطة التطوير والمنافسة هذه المرة مع شاشات الفضائيات..التفاصيل

أعلن الإعلامي موسي العمر مقدم برنامج ” المسار السوري” علي شاشة الغد العربي،عبر صفحته الرسمية علي تويتر، أن أول مؤتمر صحفي لزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني خص به قناة الغد العربي، الجزيرة، أورينت نيوز موضحاً أن اللقاء سيذاع قريباً..التفاصيل

قال خالد فتوح رئيس محطة شعبي «اف ام»، إن المحطة تطلق غداً أولي حلقات برنامج «فبريكا» من تقديم خالد جودة الصحفي بالأهرام، وهو برنامج يتعرض لعالم السيارات، ويتناول حلول لمشكلات سائقي سيارات الملاكي والأجرة..التفاصيل

تحتفل الفضائية المصرية بيوبيلها الفضي يوم السبت القادم، بعمل لقاء مفتوح، يبدأ من العاشرة والنصف صباحًا وينتهي في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، يتم فيه استضافة مجموعة من الإعلاميين الذين شرفوا بالعمل في الفضائية مثل (عمرو رمزي – سامح عبد العزيز) ومن كبار الإعلاميين (سناء منصور – ريهام السهلي – محيي الدين جلال – عمرو أنور – ميرفت سلامة)..التفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للمستشار مرتضى منصور عبر موقع التواصل الاجتماعي عن أن “منصور” سيحل ضيفاً على الهواء مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج ” العاشرة مساءا” علي شاشة دريم، الليلة..التفاصيل

يستضيف الإعلامي أكرم حسني مقدم برنامج «أسعد الله مساكم»، على شاشة «MBC مصر»، المطرب رامي صبري..التفاصيل

استقر مجلس إدارة قناة «دريم»،على موعد إطلاق الخريطة البرامجية لقناة، في يناير من العام المقبل 2016، حيث تنطلق القناة في ثوبها وشكلها الجديد، بعد انتهاء خطة تطوير محتوى ومضمون برامج القناة..التفاصيل