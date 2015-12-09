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وصول كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المدعمة لمحافظة الفيوم

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وصول كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المدعمة لمحافظة الفيوم وصول كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المدعمة لمحافظة الفيوم
استقبلت محافظة الفيوم 3 تريلات كبيرة الحجم محملة بالسلع والمواد الغذائية من الأصناف المختلفة التى سيتم توزيعها على منافذ البيع المنتشرة فى مختلف أنحاء مدينة الفيوم.

وتفقد وائل مكرم محافظ الفيوم التريلات للتعرف على السلع الغذائية المحملة وأسعارها والمنافذ التى سيتم دعمها بالسلع اللازمة، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، والسيد محمود الشريف نقيب أشراف ، وحشد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الإعلام والصحافة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن كميات المواد الغذائية المدعمة التى استقبلتها المحافظة اليوم تشمل 40 طن أرز، و10 أطنان سكر، و6 أطنان مكرونة، و4 أطنان زيت، موضحاً أن هذه الكميات سوف يتم توزيعها على عدد 7 منافذ هى البارودية البحرية، والفوال، وكوبرى المبيضة، ووسط دار الرماد بالشارع الجديد، ودار الرماد، ومنفذ قحافة، وأمام المستشفى العام.

وأكد المحافظ أن منافذ البيع مستمرة طوال المرحلة القادمة من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة لمضاعفة المعروض من السلع والمواد الغذائية التى تُباع بأسعار مدعمة للجمهور فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

وأشار مكرم إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار ودعم السلع والمواد الغذائية الضرورية، وتفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة ضبط الأسعار والأسواق وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.

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مصر 365

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