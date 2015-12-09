بالصور..انتهاء أزمة نقابة الأطباء ومحافظ سوهاج بعد عقد جمعية عمومية اليوم

انتهت اليوم أزمة نقابة الأطباء ومحافظ سوهاج والتى دارت أحداثها على مدار أيام سابقة ما بين إحالة نقيب أطباء سوهاج للنيابة، للتحقيق معه فى تصريحات صادرة عنه بخصوص قصور الخدمة الصحية بسوهاج، وقيام نقابة الأطباء بعقد جمعية عمومية طالبت فيها بإحالة الدكتور المحافظة للجنة تأديب، والمطالبة بإقالته وتقديم بلاغ ضده للنائب العام عن الإهمال بالقطاع الطبى كونه المسئول الأول عنه، والتجهيز لإضراب عن العمل بكافة المستشفيات والمراكز الطبية لمدة نصف ساعة يوميا بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين وتصوير كافة المخالفات والقصور بالمستشفيات، تمهيدا لعرضه على الجهات الرقابية المختلفة.

وأكدت النقابة العامة لنقابة الأطباء بسوهاج فى بيان لها اليوم، أنه بعد إتمام الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء البشريين بسوهاج اليوم الأربعاء الموافق 9/12/2015م بقاعة نادى اتحاد المهن الطبية بسوهاج، وذلك بشأن الأزمة المترتبة على تحويل الدكتور نقيب أطباء سوهاج للتحقيق، بسبب تصريحاته الصحفية عن قصور الخدمة الصحية بالمحافظة وبحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج للجمعية بناء على طلبه وشرح وتوضيح الأمر للأطباء، وأنه لم يقصد إطلاقاً أى معنى لإهانة الدكتور نقيب أطباء سوهاج أو أى زميل طبيب وأكد على احترامه لجميع أعضاء المهن الطبية وناقش مع أعضاء الجمعية العمومية مشاكل المنظومة الصحية والفريق الطبى.

وتفهم الأطباء الحضور شرح وتوضيح المحافظ للخطأ غير المقصود ورحبوا بتواصله المباشر مع أعضاء المهن الطبية وانتهت الجمعية العمومية غير العادية إلى القرارات التالية وهى قبول الجمعية العمومية غير العادية لتوضيح المحافظ عن الخطأ واللبس غير المقصود وإلغاء قرارات الجمعية العمومية غير العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 4/12/2015م بشأن التصعيدات على خلفية إحالة نقيب أطباء سوهاج للتحقيق.

والترحيب بالقرار الصادر من مديرية الصحة بسوهاج بتكليف الدكتور قاسم السمان مدير لإدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة بسوهاج واستجابته بتشكيل لجان للتظلمات والتوزيع لأعضاء المهن الطبية بعضوية أعضاء النقابات المهنية الطبية المختصة، وكذلك قراره بعضوية شباب الأطباء للمجلس الإقليمى للصحة بسوهاج وعمل أعضاء الرعاية الأساسية المغتربين بسوهاج بنظام العمل خمسة عشر يوماً مقيماً وخمسة عشر يوماً راحة وطلبه للقاء أعضاء المهن الطبية شهرياً للتواصل وعرض المطالب ومناقشة قضايا الصحة وتطوير نادى اتحاد المهن الطبية بسوهاج وقبول محافظ سوهاج لتظلمات بعض الأطباء الذى سبق صدور قرارات جزائية ضدهم دون تحقيق ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للإحاطة ووقف القرارات الصادرة منها بهذا الشأن.

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