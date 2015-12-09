بالصور.. محافظ كفر الشيخ وتحالف "نوسكو" يوقعان بروتوكولا لتطوير ميناء البرلس

وقّع الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، واللواء مازن نديم محمد نديم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتحالف شركة "نوسكو العالمية للشحن"، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكولاً يقضى بقيام شركة سيمنز العالمية باستخدام ميناء الصيد فى نقل المعدات الخاصة بمحطة كهرباء البرلس، مع قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس إلى إحدى الشركات بطريق الاتفاق المباشر بقيمة 30 مليون جنيه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير.

فقد اتفق الطرفان على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة وفقًا لأحكام القانون لتنفيذ أعمال تطوير ميناء الصيد بالبرلس (أعمال امتداد حاجز الأمواج الغربى – تكريك الممر الملاحى – أعمال تدعيم الرصيف البحرى- أعمال لساحات الانتظار الخلفية والطريق الرئيسى) تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بتمويل من الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار "نوسكو".

يأتى هذا فى إطار خطة ومجهودات الدولة لتطوير وإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باعتبارها من أهم احتياجات المواطن، ونظرًا لقيام شركة سيمنز العالمية بتوريد المعدات والمكونات الخاصة بمحطة كهرباء البرلس وتقدمها بطلب استخدام ميناء البرلس لنقل مكونات ومعدات تلك المحطة لاسيما أن هذه المكونات طرود ذات أبعاد كبيرة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال تطوير لهذا الميناء لنقل تلك المكونات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير ميناء البرلس ليستوعب حمولات سفن تصل إلى 2000 طن لاستخدامه فى أعمال نقل المعدات الثقيلة ذات الأوزان العالية اللازمة لإنشاء محطة كهرباء البرلس .

وأضاف "المحافظ" أنه سيتم زيادة عمق الميناء والمجرى الملاحى حتى ستة أمتار، ورفع كفاءة الرصيف الشمالى لاستيعاب الطرود ذات الحمولات الثقيلة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وضع كل التسهيلات فى إجراءات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، فضلاً عن إنشاء محطة البرلس التى تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط على بعد حوالى 16 كيلو مترًا من ميناء البرلس بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، لإنتاج 4.8 ميجا وات كهرباء، على أن يتم تسليمها فى ديسمبر 2016 م تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية

جاء ذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة، السكرتير العام المساعد، والدكتور حمدى القمحاوى مصمم ومشرف سيمنز على المشروع، والمهندس محمد مازن مدير عام تحالف شركة نوسكو (شركتى ماموت وشنكر الألمانيتين)، والمهندس طارق إسماعيل، مدير عمليات "نوسكو".



>