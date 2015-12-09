بالصور..محافظ الأقصر وسفير الكويت بمصر يفتتحان مسجد أم مشعل الزمانان بأرمنت

افتتح محافظ الأقصر محمد بدر، وسفير دولة الكويت بالقاهرة سالم غضبان الزمانان، اليوم الأربعاء، مسجد أم مشعل الزمانان، فى قرية المحاميد بحرى بمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، الذى تبرع بتنفيذه السفير الكويتى.

وشارك فى حفل افتتاح المسجد كل من نائب مدير عام بيت الزكاة الكويتى محمد فلاح فالح العتيبى، ومدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة إسماعيل عبدالله الكندرى، ومستشار شيخ الأزهر لشؤون التعليم الدكتور عبدالدايم نصير، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر محمد صالح عبدالرحمن، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والمئات من أهالى وسكان المنطقة.

ومن جانبه قال السفير الكويتى بالقاهرة، إن افتتاح مثل تلك المشروعات خير دليل على عمق العلاقات الكويتية المصرية، وإنها تعبر عن التعاون المشترك والمثمر فى مختلف المجالات، وتحقق روح التكافل والتواصل بين الشعبين الكويتى والمصرى، متمنيا استمرار تنفيذ تلك الأعمال فى مختلف المحافظات المصرية.

يذكر أن مسجد أم مشعل الزمانان فى قرية المحاميد بحرى، تم تنفيذه من دور واحد وميزانين بمسطح 190م، ويشتمل على صحن مسجد مصلى للرجال، ودورات مياه ومواضئ للرجال، وميزانين مصلى للسيدات، وشخشيخة، ويبلغ ارتفاع المئذنة 25 مترا من سطح الأرض.



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