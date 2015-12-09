محامية: مصير طعن التحفظ على أموال أبو تريكة بيد القضاء الإدارى

قال محمد عثمان، محامى محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن مصير الطعن المقدم منه على قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر منذ شهور بالتحفظ على أموال موكله، بيد محكمة القضاء الإدارى، التى لم تفصل فيه حتى الآن.

وأوضح "عثمان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن الإخطار الذى وصل لمكاتب مصلحة الشهر العقارى، إجراء طبيعى تنفيذا لقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله، مؤكدا على أن الطعن على القرار مازال منظور أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأضاف، أن محكمة القضاء الإدارى نظرت التظلم على مدار 4 جلسات متتالية، وقررت فى آخر جلساتها تأجيل الطعن لـ 17 ديسمبر الجارى، لتقديم محامى الحكومة المستندات اللازمة، مشيرا إلى ثقته التامة فى القضاء وأحكامه.

يشار إلى أن وزارة العدل أخطرت مكاتب الشهر العقارى بقرار التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، وذلك بعد رفضها تظلم تقدم به فى أعقاب القرار، وهو إجراء تكميلى ضمن إجراءات تنفيذ القرار المطعون عليه أمام القضاء الإدارى.

"العدل" ترسل للشهر العقارى أحكام التحفظ على أموال أبو تريكة وبراءة العادلى