أسامة الأزهرى: تلاميذ حسن البنا أكدوا أنه ندم على تأسيس "الإخوان"

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، أن أساتذة حسن البنا أجمعوا على خطئه فيما يخص أطروحة الإخوان، مؤكدا أن تلاميذه سجلوا له شهادة بأنه لو عاد به الزمان لعاد بالإخوان للمنطق الدعوى.

وفسر الدكتور أسامة الأزهرى، عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، حديث النبى صلى الله عليه وسلم، الذى قال فيه: "إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهِ بَهْجَتُهُ وَكَانَ رِدْءًا لِلإِسْلامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، انْسَلَخَ مِنْهُ, وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, وَمال عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ" خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة.

وقال "الأزهرى"، بكلمته خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع المئات من شباب الجامعات المصرية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة فى جامعة القاهرة مساء اليوم، إن ملخص أنشطة داعش رفع راية التكفير، وحمل السلاح فى وجه الناس، مؤكدا أن هناك علاقة بين هذا وأطروحة الإخوان المسلمين، قائلا: "إن حسن البنا ولد عام 1906 وأشهرت جماعة الإخوان 1928، أى أن سنه كان 22 عاما وهى مرحلة الميلاد الرسمى للإخوان المسلمين وبدأت الفكرة فى عقله قبلها بثلاث سنوات أى 19 سنة".

وأضاف الأزهرى، أنه قد يكون هناك إنسان عبقرى أو نابغ لكنه سأل سؤالا حول الفرق بين العبقرى والمتعجل المتسرع، مؤكدا أن المعيار هنا هو شهادة الأساتذة وأنه عندما يعرض العبقرى فكرته وأطروحته الهندسية مثلا على أساتذة الهندسة سيرونه منيرا ونابعا من العلم ونابعا من خريطة العلم الكلية ولا يصدم شىء من كليات العلم ومبادئه بينما على الجانب الآخر نجد أن أساتذة حسن البنا أجمعوا على خطئه، وحسن البنا عرض أطروحته على كبار الأساتذة فخطأوه وهو ما اعترف به حسن البنا ذاته".

وتابع عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، أنه وبعد مرور 20 عاما على ميلاد جماعة الإخوان المسلمين خلال عام 1948 بدأ حسن البنا يسجل شعوره المرير بأنه خاض فى مجال لم تكن عاقبته حميدة، ولكن بعد فوات الأوان وانطلاق الشرارة، مؤكدا أن تلاميذه سجلوا له شهادة بأنه لو عاد به الزمان لعاد بالإخوان للمنطق الدعوى.

- أسامة الأزهرى: داعش كالخوارج ترفع راية التكفير وتحمل السلاح فى وجه الناس

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