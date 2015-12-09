النيابة الإدارية بالأقصر تحقق فى بلاغ بتحطيم تمثال بمعبد الكرنك

تجرى النيابة الإدارية بمدينة الأقصر تحقيقات موسعة فى واقعة فك تمثال فرعونى بمعابد الكرنك، وتحطيم قاعدته الأثرية دون الرجوع للأجهزة المعنية بوزارة الآثار، وذلك بحسب بيان تلقته النيابة، التى قامت بمعاينة أجزاء التمثال بعد فكه وإزالة القاعدة الأثرية للتمثال والذى يرجع لآلاف السنين.

وجاء فى البلاغ المقدم لنيابة الأقصر الإدارية أن يوم الحادى عشر من شهر نوفمبر الماضى، قام أثريون بفك تمثال للملك سيتى الثانى، وتحطيم قاعدته الأثرية بدلا من ترميمها والحفاظ عليها، بدعوى إعادة تركيبه بهدف التغطية على قيامهم بإعادة جمع تمثال آخر وتركيبه بطريقة خاطئة أدت لحدوث ميل وارتفاع به، وأن عملية فك التمثال جرت دون الحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعملية الفك.

ومن جانبه قال سلطان عيد، المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا، إن البلاغ جانبه الصواب، والدعامة التى أقيم عليها التمثال عام 1925 تعرضت للتلف، والتمثال كاد يسقط، وتلقى تقريراً من مسئولى الترميم بمعابد الكرنك يفيد بوجود مخاطر على التمثال، فقام بتشكيل لجنة متخصصة من الأثريين وخبراء الترميم، وقامت اللجنة بوضع خطة عاجلة لإنقاذ التمثال، حيث تقرر إعادة فك التمثال تمهيدا لإعادة تركيبه مرة أخرى.

وأشار سلطان عيد إلى أن حالة التمثال لم تكن تسمح بانتظار قرار من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار والتى تنعقد كل شهر.

يذكر أن معبد الكرنك من العلامات فى مدينة الأقصر، حيث كان كل ملك من الملوك المتعاقبين على حكم مصر القديمة يحاول جعل معبده الأكثر روعة ليتميز به عن سلفه، لذلك تحولت معابد الكرنك إلى دليل كامل وتشكيلة معمارية فريدة، تظهر مراحل تطور الفنّ المصرى القديم والهندسة المعمارية الفرعونية المميزة، كما تعتبر معابد الكرنك أكبر دار للعبادة مُسَوَّر على وجه الأرض.