بالصور.. تغيير رخام الشاذروان أسفل الكعبة بعد ظهور الصدأ والإصفرار عليه

قامت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، بتجديد رخام الشاذروان -الجدار السفلى للكعبة المشرفة- وجدار حجر الكعبة بالرخام الفاخر.

وقام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، برفقة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، سادن الكعبة المشرفة، ووكيله الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشيبى، بجولة تفقدية على المشروع.

ويتم تجديد رخام الشاذروان -الجدار السفلى للكعبة المشرفة- وجدار حِجر الكعبة المشرفة، وذلك لتقادمه وظهور الصدأ والإصفرار عليه، ولأنه لم تعد عملية جلية وتنظيفة تجدى.



>