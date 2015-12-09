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بالصور.. بدء مراسم صلاة القداس على ضحايا الطائرة الروسية بالغردقة

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بالصور.. بدء مراسم صلاة القداس على ضحايا الطائرة الروسية بالغردقة بالصور.. بدء مراسم صلاة القداس على ضحايا الطائرة الروسية بالغردقة
بدأت منذ قليل فعاليات صلاة القداس لتأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، بصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

كما حضر القداس القنصل الروسى وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر من بينهم اللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة، واللواء عادل التونسى مدير الأمن وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين المسيحى والإسلامى ولفيف من أبناء البحر الأحمر والجالية الروسية بالمحافظة، وكذلك ممثلون عن المرشدين السياحيين وأعضاء المجمع السياحى أحد المنظمين للتأبين، ومن المقرر أن تبدأ ترانيم القداس فرقة ترانيم كنيسة البابا شنودة بالغردقة.

كما حضر قداس التأبين عدد كبير من السياح الروس المتواجدين بالغردقة وكذلك أعضاء مجلس النواب من بينهم أحمد الضوى وحمادة غلاب ومحمد محمد عبد المقصود وأحمد أبو خليل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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