فى الحمل.. 5 أطعمة مهمة لصحتك وصحة جنينك ..إعرفيها

أهم الفيتامينات والعناصر فى الحمل

أهم أنواع الطعام فى فترة الحمل

فى مرحلة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات، وتتطلب فترة الحمل العناية بتغذية المرأة بشكل خاص، حتى يتمكن الجسم من القيام بجميع وظائفه الحيوية ، وكذا تغذية الجنين بصورة صحية.>عن أهم العناصر الغذائية التى يجب أن تحرص المرأة فى فترة الحمل على الحصول عليها، يؤكد استشارى النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن الكالسيوم وحمض الفوليك والبروتين وفيتامين "ج" والحديد، من أهم العناصر التى يجب أن تحرص المرأة عليها طوال فترة الحمل، وهو ما يستلزم الاهتمام بتناول أنواع معينة من الطعام الغنى بتلك العناصر.>يوضح أبو النجا أن أهم أنواع الطعام الغنى بالعناصر السابق ذكرها، والذى يجب تناوله بصورة منتظمة طوال فترة الحمل هو:

-مصادر الكالسيوم: ويمكن الحصول عليه من منتجات الألبان منخفضة الدسم، والجبن القريش والزبادى، وبعض أنواع الخضراوات أهمها البروكلى.

>- البروتين: ويجب على المرأة فى فترة الحمل أن تحصل على حصة يومية من البروتين، سواء الحيوانى المتوافر فى اللحوم، أو البروتين النباتى الموجود ببعض أنواع البقوليات كالفول والعدس.

>- حمض الفوليك ويعد من أهم العناصر الغذائية فى فترة الحمل، ويمكن الحصول عليه من خبز القمح الكامل، والفراولة والفلفل الرومى الأخضر والملون والفاصوليا والسبانخ والبازلاء والكبدة.

>-الحديد: ويجب على المرأة فى فترة الحمل الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، لتجنب تعرضها للأنيميا، وأهم تلك الأطعمة الخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير والبقدونس وأيضا العسل الأسود.

>-فيتامين "ج" وهو من العناصر الهامة فى فترة الحمل، والذى يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمكن الحصول عليه من البرتقال، والجوافة، والشمام، والبروكلى، والقرنبيط، والفراولة، والكيوى، والفلفل الأحمر الرومى.

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