أخبار ليبيا اليوم.. إصابة 11 شخصا من قبيلة الطوارق فى اشتباكات مع التبو

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إصابة 11 شخصا من قبيلة الطوارق الليبية، جراء هجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف مواقع الطوارق من قبل قبيلة التبو، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان داعش مقتل 9 من عناصره ببنغازى.>ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن عضو المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق، محمد الأنصارى فى تصريح صحفى، إن المحاور الثانوية ووسط المدينة والزاوية بمدينة أوبارى تعرضت لهجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت من قبل قبيلة التبو، لمواقع المقاتلين من الطوارق، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 11 شخصا من الطوارق.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا عن مقتل تسعة من عناصره فى غارة جوية لسلاح الجو الليبى فى محور الليثى فى بنغازى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم توضيح التنظيم أن مقاتليه قتلوا خلال عملية عسكرية جوية لسلاح الجو الليبى، خلال قصف الطيران الليبى لبعض تجمعات الميليشيات الإرهابية فى محور الليثى فى بنغازى.

وكشف التنظيم عن أسماء مقاتليه، وهم: أبو الوليد المصرى وأبو عمر السودانى وأبو عبد الله المصرى، وأبو الزبير التونسى، وأحمد المدنى، المعروف بـ"الزرقاوى"، وأبو نوفل الأنصارى، وعبد الوهاب الأنصارى.

ويحاول تنظيم "داعش" الإرهابى فرض نفسه فى ليبيا بعد تضييق الخناق عليه فى سوريا والعراق، نتيجة الغارات الجوية التى تشنها دولة روسيا عليه هناك.