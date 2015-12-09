أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير مصر بلبنان: نحرص على توافق كل الطوائف اللبنانية بشأن ملف الرئاسة

Google+ Print
سفير مصر بلبنان: نحرص على توافق كل الطوائف اللبنانية بشأن ملف الرئاسة سفير مصر بلبنان: نحرص على توافق كل الطوائف اللبنانية بشأن ملف الرئاسة
أكد السفير المصرى فى لبنان محمد بدر الدين زايد، اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على موقف الثابت بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان.

وقال السفير المصرى - فى تصريح عقب اللقاء - إنه جرى استعراض الاتصالات الجارية حول مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب السفير عن الحرص على أن تثمر المشاورات الجارية بين القوى السياسية عن توافق يضم كل الطوائف اللبنانية حول الملف الرئاسى، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالتفاعل حول الأمر مع كافة القوى السياسية خاصة فى ضوء انفتاحها على كل هذه الطوائف والعلاقات الوثيقة بها جميعًا على رأسها الأطراف المسيحية، لافتًا إلى حرص مصر على سرعة إنهاء الأزمة السياسية القائمة من شأنها زيادة معاناة الشعب اللبنانى، بحيث يتم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني