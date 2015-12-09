سفير مصر بلبنان: نحرص على توافق كل الطوائف اللبنانية بشأن ملف الرئاسة

أكد السفير المصرى فى لبنان محمد بدر الدين زايد، اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على موقف مصر الثابت بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان.

وقال السفير المصرى - فى تصريح عقب اللقاء - إنه جرى استعراض الاتصالات الجارية حول مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب السفير عن الحرص على أن تثمر المشاورات الجارية بين القوى السياسية عن توافق يضم كل الطوائف اللبنانية حول الملف الرئاسى، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالتفاعل حول الأمر مع كافة القوى السياسية خاصة فى ضوء انفتاحها على كل هذه الطوائف والعلاقات الوثيقة بها جميعًا على رأسها الأطراف المسيحية، لافتًا إلى حرص مصر على سرعة إنهاء الأزمة السياسية القائمة من شأنها زيادة معاناة الشعب اللبنانى، بحيث يتم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

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