أخبار سوريا اليوم..تشكيك روسى فى عقد اجتماع ثالث للقوى العالمية بشأن سوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم على تشكيك فيتالى تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فى خطط الولايات المتحدة لعقد اجتماع ثالث للقوى العالمية بشأن سوريا الأسبوع المقبل قائلا، إن عملية محاولة وضع نهاية للحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام ستقل قيمتها إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات محددة أولا.>وأبرزت أخبار سوريا اليوم تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، حول الهدف الرئيسى من عقد جولة ثالثة من المحادثات فى نيويورك فى 18 ديسمبر، على الرغم من أن هذا قد يتوقف على نتيجة الجهود المبذولة لتوحيد جماعات المعارضة السورية.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية وشرق أوسطية فى فيينا الشهر الماضى على إطار زمنى مدته عامان يؤدى إلى انتخابات سورية، لكن هذا الاتفاق ترك أسئلة عديدة بدون حل وأبرزها مصير الرئيس السورى بشار الأسد.

وأكدت أخبار سوريا اليوم أن أكثر من مائة شخصية معارضة سورية تحضر اجتماعا تستضيفه المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بهدف توحيد موقف الجماعات المختلفة قبل محادثات السلام الدولية المزمعة الشهر المقبل، إلا أن جماعات كردية وبعض جماعات المعارضة انتقدت الاجتماع، قائلة إن المنظمين فى الرياض استبعدوا لاعبين أساسيين.

وقال أسامة أبو زيد، مستشار تحالف الجيش السورى الحر المعارض، إن التحالف يتوقع أن يخرج هذا المؤتمر بوثيقة موحدة تشدد على أن الرئيس بشار الأسد ليس له دور مستقبلى فى سوريا، وإن سوريا لن تقسم وستكون وطنا لجميع السوريين.