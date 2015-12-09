القبض على زعيم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والمكاتب والورش بسفاجا

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط زعيم تشكيل عصابى، مكون من ثلاث أشخاص، أرشد زعيمهم عنهم وجارى القبض عليهم، والمتهمين بوقائع سرقة فى 10 بلاغات، من بينهم سرقة 4 حاسبات آلية من مكتب الضرائب على المبيعات بالغردقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر اخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتمكن قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا بالاشتراك مع النقيب الحسين محمد حلمى والنقيب محمد سلمان والنقيب محمد محسن وبإشراف المقدم محمد الهلالى مفتش مباحث القسم، من ضبط المتهم.

وتبين أن المدعو "مختار. ع. ع" 30 سنة عاطل ومقيم بدندرة محافظة قنا تزعم تشكيل بالاشتراك مع شقيقه المدعو "حسن. ع. ع " 20 سنة عاطل مقيم بنفس العنوان، وآخر يدعى " بركات. م. ع " 25 سنة عاطل، اشتركوا فى 10 وقائع سرقة من شقق سكنية وورش، ومن بينهم سرقة مكتب الضرائب على المبيعات بسفاجا.

وتم ضبط المتهم الأول الذى أرشد عن الثانى والثالث، وجارى ضبطهم، كما أرشد عن أغلب المسروقات وعن جزء آخر تم بيعه، وإحضار جميع المضبوطات، وجارى إعادتها لإصاحبها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.