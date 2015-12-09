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#ليلة_الأبطال - صلاح على دكة بدلاء روما في المواجهة الحاسمة

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#ليلة_الأبطال - صلاح على دكة بدلاء روما في المواجهة الحاسمة #ليلة_الأبطال - صلاح على دكة بدلاء روما في المواجهة الحاسمة

عاد محمد صلاح جناح روما مرة أخرى لتشكيل فريقه لكنه على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نوفمبر الماضي وذلك أمام باتي بوريسوف.

ويحل باتي ضيفا على روما في الأولمبيكو بينما يبحث رفاق صلاح عن الفوز من أجل حسم التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مجموعة ينافسه فيها برشلونة وباير ليفركوزن.

ويجلس صلاح على مقاعد البدلاء بعدما أكد رودي جارسيا المدير الفني أنه لن يلعب الـ90 دقيقة. وقد يستعين به في الشوط الثاني.

وجمع روما وليفركوزن خمس نقاط ويتفوق الفريق الإيطالي في المواجهات المباشرة.

بينما يأتي باتي بأربع نقاط ويأمل في الفوز مع عدم فوز ليفركوزن على برشلونة لكي يصعد كوصيف.

وضم التشكيل: تشيزيني ، فلورينزي ، مانولاس ، روديغير ، دياني ، بيانيتش ، دي روسي ، ناينغولان ، جيرفينهو ، دزيكو ، فالكي.

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