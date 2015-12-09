طبيب نسى يخدر حالة بسبب انشغاله بالموبايل والمريض يروى تفاصيل الجراحة

قصة مثيرة للغاية كشفت عنها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث كشفت النقاب عن مريض أمريكى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوزتين ونسى الطبيب تخديره بسبب انشغاله بالموبايل.

وكان المريض يبلغ من العمر 34 عاما وخضع لعملية جراحية لإزالة اللوزتين الخاصة به فى مستشفى دلمار فى ولاية سيدنى الأمريكية.

ومن المثير والخطير، أن المريض كان يستمع ويرى كل ما يحدث له بعد فشل تخديره من قبل الدكتور المختص بسبب انشغاله فى عدة مهام أخرى أبرزها الموبايل، ولم يقم بتشغيل آلة التخدير "vaporizer".

ولاحظ الأطباء والممرضين خلال إجراء العملية، أن هناك خطأ ما قد حدث، وذلك عندما رأوا الشخص يتوجع وارتفع ضغطه إلى أعلى مستوياته.

وبعد الجراحة، أكد المريض أنه كان متيقظا أثناء إجراء العملية الجراحية، لكن لم يستطع التواصل ويرجع ذلك إلى آثار وقف حركة العضلات العصبية.

ورفعت شكوى فى وقت لاحق للمجلس الطبى فى نيو ساوث ويلز الذى بدأ فى التحقيق فى الحادث، وخلصت اللجنة أن طبيب التخدير لين يين فشل فى تشغيل جهاز"vaporizer" المسئول عن التخدير العام.