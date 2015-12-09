أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب نسى يخدر حالة بسبب انشغاله بالموبايل والمريض يروى تفاصيل الجراحة

Google+ Print
طبيب نسى يخدر حالة بسبب انشغاله بالموبايل والمريض يروى تفاصيل الجراحة طبيب نسى يخدر حالة بسبب انشغاله بالموبايل والمريض يروى تفاصيل الجراحة
قصة مثيرة للغاية كشفت عنها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث كشفت النقاب عن مريض أمريكى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوزتين ونسى الطبيب تخديره بسبب انشغاله بالموبايل.

وكان المريض يبلغ من العمر 34 عاما وخضع لعملية جراحية لإزالة اللوزتين الخاصة به فى مستشفى دلمار فى ولاية سيدنى الأمريكية.

ومن المثير والخطير، أن المريض كان يستمع ويرى كل ما يحدث له بعد فشل تخديره من قبل الدكتور المختص بسبب انشغاله فى عدة مهام أخرى أبرزها الموبايل، ولم يقم بتشغيل آلة التخدير "vaporizer".

ولاحظ الأطباء والممرضين خلال إجراء العملية، أن هناك خطأ ما قد حدث، وذلك عندما رأوا الشخص يتوجع وارتفع ضغطه إلى أعلى مستوياته.

وبعد الجراحة، أكد المريض أنه كان متيقظا أثناء إجراء العملية الجراحية، لكن لم يستطع التواصل ويرجع ذلك إلى آثار وقف حركة العضلات العصبية.

ورفعت شكوى فى وقت لاحق للمجلس الطبى فى نيو ساوث ويلز الذى بدأ فى التحقيق فى الحادث، وخلصت اللجنة أن طبيب التخدير لين يين فشل فى تشغيل جهاز"vaporizer" المسئول عن التخدير العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365