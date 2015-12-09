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5 إطلالات أنيقة من حفل فالنتينو

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الأربعاء 09-12-2015 07:47

أقيم ليلة البارحة حفل عشاء ساهر على شرف دار الأزياء المعروفة فانتينو Valentino وقد اجتمعت على سجادته الحمراء أجمل الإطلالات الساحرة، اخترنا أجمل 5 إطلالات من الحفل لنستعرضها معًا:
بدت النجمة كيرا نايتلي Keira Knightley متألقةً بإطلالة درامية جميلة باللون الأسود، بينما ظهرت إيفانكا Ivanka Trump بفستان أسود ذي تصميم كلاسيكي ناعم، أما الأنيقة دايان كروغر Diane Kruger فقد اختارت تصميمًا رائعًا برداء خلفي وتفاصيل جذابة.
وقد ظهرت النجمة ليف تايلر Liv Tyler بفستان مورد بسيط، وشاهدنا الفاشينيستا الجذابة أوليفيا باليرمو Olivia Palermo بتصميم مشابه باللون الذهبي. شاهدي جميع الإطلالات أعلاه واختاري الأجمل من بينها.

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سيدتي

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