بالصور: مايلي سايرس صاحبة الإطلالات الأسوأ لعام 2015

الجميع كان يعرف شخصية الطفلة الصغيرة "هانا مونتانا" Hannah Montana في المسلسل الشهير المخصص للأطفال، والتي كانت "مايلي سايرس" Miley Cyrus تؤدي هذه الشخصية فيه، والتي كانت تعرف بالطيبة والبراءة. غير أنه ومنذ أن بلغت "مايلي" Miley عامها الثامن عشر، قرّرت أن تنزع عنها صفة البراءة وأن تتخذ أسلوباً في الموضة والحياة بشكل عام، يتّسم بالجرأة والجنون وغرابة الأطوار، وهذا ما جعلها تنال لقب "النجمة صاحبة الإطلالات الأقبح والأقل أناقة"، وعام 2015 كان أكبر دليل على ذلك.

اطلالات غير اعتيادية لنجمة "سيدتي" هذا الأسبوع!

تعمّدت هانا اختيار إطلالات كارثية لمختلف المناسبات، سواء كانت مشاوير صباحية يومية، أو مناسبات كبيرة على السجادة الحمراء، أو حتى على المسرح أثناء جولاتها الغنائية. وكأنها تحاول أن تقول للناس "نعم إطلالاتي كارثية ورأيكم لا يهمني"! فمن يمكنها أن ترتدي تصميماً على شكل زهرة؟ أو أن تختار بدلة براقة باللون الزهري ذات تصميم قبيح، أو أن ترتدي معطفاً بألوان قوس قزح من الفرو، مع بدلة قطنية مطاطية عليها وجوه مبتسمة غير "مايلي سايرس" Miley Cyrus؟! حتى الليدي غاغا Lady Gaga هدّأت من طباعها، وباتت إطلالتها اليوم أقل جنوناً بكثير من إطلالات "مايلي" Miley. ومن دور الأزياء المفضلة بالنسبة لـ "مايلي" Miley دار "موسكينو" Moschino مع مديرها الابداعي "جيرمي سكوت" Jeremy Scott اللذان يقدمان الكثير من التصاميم المخصصة لها.

لكن كلّ ذلك طبعاً تفعله للفت الأنظار وللشهرة وللكسب المزيد من الأخبار في الصحف والمجلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نجحت بالفعل في ذلك، ولهذا نقول لها مبروك عليك لقب "النجمة صاحبة الإطلالات الأقبح لعام 2015"!

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