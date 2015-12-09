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راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتوا شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا

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راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتوا شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا راقصة ناجية من حادث ملهى العجوزة: اللى ماتوا شهداء والشرطة بتحاربنا فى رزقنا
قالت الفنانة الاستعراضية سمر يونس، إحدى الناجيات من حادث حرق الملهى الليلى، أن القدر أنقذها من الموت بعدما كانت من المقرر أن تقدم فقرة استعراضية بالملهى، لكنها اعتذرت لانشغالها بالعمل فى مكان آخر.

وأضافت الراقصة سمر لـ"اليوم السابع" أنها تعمل فى ملهى "الصياد" منذ 7 سنوات، وكانت تقدم فقرة استعراضية كل فترة مشيرة إلى أن كل العاملين بالملهى كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولم يجرموا أو يتم تشويه سمعتهم من البعض.

ووصفت سمر يونس من سقطوا ضحايا فى حادث مطعم الصياد بشهداء "أكل العيش" مشيرة إلى أن كل العاملين بالملهى تركوا أطفال يتامى وزوجات أرامل تواجه المصير المجهول.

وأشارت إلى أن الشرطة شنت حملة عقب وقوع الحادث وأغلقت ملاهى ليلية قائلة: "هيبقى موت وخراب ديار"، بسبب عدد العاملين بتلك الأماكن التى ستنضم لطابور العاطلين.
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