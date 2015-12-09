بالفيديو..شكرى: اهتمام من قبرص واليونان بالاستمرار على خصوصية العلاقة الثلاثية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى القمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور السياسى والتعاون التى تضم مصر واليونان وقبرص، والتى تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة كل من نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، واليكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان.>وقال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى،”إنه كان هناك اهتماما من قبل كل من قبرص واليونان أن نظل على خصوصية العلاقة الثلاثية، وأن هذه الخصوصية هى القوة المحركة والدافعة لمزيد من الاستكشاف والتعاون فيما بين الدول الثلاثة”.

وتابع :”لكن هذا لا يعنى أننا نعيش فى إطار منغلق، وإنما لابد من أيضا تنمية علاقتنا الثنائية؛ الثلاثة دول مع أطراف أخرى إقليمية ودولية ويتم تضمين هذه الدول فى آلية تشاورية بصفة منتظمة فى المستقبل عندما تكتمل نضج فاعلية هذه الآلية، لأنها تأخذ زخم متصاعد مع كل دورة انعقاد من قبل الزعماء”.