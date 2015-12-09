بالصور.. "البرنس وإنجى".. قصة دمج عائلات الشمبانزى بحديقة حيوان الجيزة

كشف تقرير الإدارة العامة لحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إعادة دمج أفراد الشمبانزى فى عائلات، وذلك للمساهمة فى توفير بيئة اجتماعية متزنة لأفراد الشمبانزى بالحديقة، فتم دمج 3 مجموعات بنجاح، تمثلت المجموعة الأولى فى "بوبو ولوزة ودودو"، والمجموعة الثانية "البرنس وإنجى"، والمجموعة الثالثة "كوكو ومشمش".

وأكد تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن من أولويات اهتمام الحديقة توفير سبل الإعاشة الأمثل على قدر الإمكانيات المتاحة لمجموعاتنا الحيوانية، مما دفع إدارة الحديقة إلى الترحيب والتعاون فى تدبير زيارة من أحد ممثلى مؤسسة جون جودوول، والسيدة هيلدا تريز المنسق الدولى للمؤسسة ومتخصصة سلوك ورعاية الرئيسيات، وذلك لعمل إعادة دمج لأفراد الشمبانزى فى عائلات للمساهمة فى توفير بيئة اجتماعية متزنة للأفراد.

وتوجهت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالشكر والتقدير على رعاية مؤسسة جون جودوول وهيلدا تريز على جهودها فى إنجاح المشروع، ودمج عائلات الشمبانزى، كما تقدمت الإدارة بالشكر للفريق المشارك من أطباء الحديقة لتوفير بيئة اجتماعية متزنة لأفراد الشمبانزى.

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