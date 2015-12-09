«ديزني» تنعي «الساحرة الشريرة» في «سنووايت والأقزام السبعة»

نعت “ديزني بالعربي” الفنانة المصرية القديرة ميرفت سعيد، التي غيبها الموت يوم أمس الثلاثاء.

شاركت ميرفت سعيد في أول فيلم رسوم متحركة يدبلج باللغة العربية لشركة ديزني، وهو “سنووايت والأقزام السبعة” حيث جسدت بصوتها دور الملكة الشريرة.

وميرفت سعيد هي صاحبة أول جملة عربية تقال على لسان شخصيات ديزني “أيها الجني في المرآة السحرية إظهر وعليك الآمان”، كما أنها كانت أول ممثلة عربية تقوم بأداء شخصية شريرة لديزني.

وبوفاة ميرفت سعيد فإن فيلم “سنووايت والأقزام السبعة” يكون قد خسر كل من شارك في عمل نسخته العربية والتي تمت في منتصف سبعينات القرن الماضي، لتبقى صاحبة صوت سنووايت الفنانة فاطمة مظهر هي الوحيدة على قيد الحياة.

صوت ميرفت سعيد في دور الملكة الشريرة سيظل حياً في قلوب العديد من الأجيال القادمة التي سوف تستمتع بما قدمته هذه الفنانة القديرة لعشاق أفلام ديزني العربية.