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الإسماعيلي لـ في الجول: برزنتيشن تكيل بمكيالين.. وقد نفسخ تعاقدنا معها

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الإسماعيلي لـ في الجول: برزنتيشن تكيل بمكيالين.. وقد نفسخ تعاقدنا معها الإسماعيلي لـ في الجول: برزنتيشن تكيل بمكيالين.. وقد نفسخ تعاقدنا معها

أعرب محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عن استيائه من المعاملة الغير جيدة التي يلقاها ناديه من قبل شركة"برزنتيشن"الراعية له.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"الشركة الراعية تكيل بمكيالين خاصة في التعامل مع الأندية الجماهيرية باستثناء الأهلي والزمالك فتقوم بتنفيذ كل ما اتفقت عليه معهما".

وأوضح"الشركة لم تنفذ اتفاقها في رعاية معسكر الفريق في تونس وكل التكاليف تحملتها خزينةالنادي".

وأضاف"كما إنها سددت 250 ألف جنيه فقط من كل تكلفة معسكر دبي".

وأكمل"هذا بالإضافة لعدم تسلمنا للحافلة الخاصة بالنسبة للنادي والتي كان من المفترض أن نحصل عليها الشهر الماضي ولكن كل ذلك لم يحدث بسبب عدم تسديد تلك الشركة ثمن الحافلة للشركة المنتجة لها".

وأتم"في حالة استمرارالتعامل بتلك الطريقة فسوف نقوم بفسخ تعاقدنا مع الشركة".

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