صورة | باسم يوسف على «السجادة الحمراء» في مهرجان «دبي السينمائي»

وصل الإعلامي باسم يوسف إلى السجادة الحمراء بمهرجان دبي السينمائي في دورتة الـ12 ، ووجهت إدارة المهرجان دعوة لباسم يوسف، لحضور حفل افتتاح المهرجان، مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح مساء اليوم مهرجان دبى السينمائى دورته الثانية عشرة، والذى يحظى هذا العام بمجموعة كبيرة من الأفلام.

يفتتح المهرجان بفيلم «غرفة» للمخرج لينى أبراهامسون وهو يستند إلى رواية الكاتبة إيما دونوهيو، الصادرة فى العام 2010، وتحمل الاسم ذاته وتصدرت قوائم المبيعات، وحاز الفيلم أخيرا جائزة الجمهور، فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى وهو قصة أم، تقوم بدورها برى لارسن، وابنها الصغير جاك، «يؤدى شخصيته جيكوب تريمبلى»، ومحاولتهما للنجاة معا من صدمة العمر.