أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أسباب الصداع فترة الحمل أهمها تناول المخللات

Google+ Print
تعرفى على أسباب الصداع فترة الحمل أهمها تناول المخللات تعرفى على أسباب الصداع فترة الحمل أهمها تناول المخللات
الصداع أحد المشاكل التى تعانى منها كثير من النساء فى فترة الحمل نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

أسباب الصداع عند الحامل


>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم، أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى حدوث الصداع عند المرأة خلال فترة الحمل بصورة متكررة ومنها تناول وجبات الطعام على فترات متباعدة ومرور ساعات طويلة بين تناول الوجبة والأخرى مما يؤدى إلى انخفاض مستوى السكر بالجسم، بالتالى تزيد فرص حدوث الصداع.

علاقة المخللات بحدوث الصداع عند الحامل


>واستكمل الدكتور محمد قائلا: "تناول بعض الأطعمة غير الصحية مثل الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات أو إضافة نسبة كبيرة من الأملاح يؤدى لارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يزيد من فرص حدوث الصداع وبصورة متكررة وقد يتسبب فى إصابة الحامل بتسمم الحمل".

نصائح ضرورية للحامل لتجنب الصداع


>لذلك ينصح الدكتور محمد بضروة اهتمام المرأة فترة الحمل بتناول الغذاء الصحى والمناسب لفترة الحمل وغير المحتوى على نسب عالية من الأملاح أو الإفراط فى تناول المخللات، وكذلك الاهتمام بتناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة وليست متباعدة لتجنب حدوث الصداع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365