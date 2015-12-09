باب النجار مخلع..25 % من الأطباء الجدد يعانون الاكتئاب ويرتكبون أخطاء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن أكثر من واحد من كل أربعة أى 25% من الأطباء الجدد "تحت التدريب" قد يعانون من الاكتئاب، وهذا يمكن أن يُعرض المرضى للخطر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باستعراض 54 دراسة شملت 17500 من الأطباء الجدد فى جميع أنحاء العالم على مدى 50 عاما، ووجدوا أن ما يقرب من 29% من الأطباء ظهرت عليهم علامات الاكتئاب.

وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن التدريب الطبى القاسى للأطباء الجدد قد يؤدى إلى زيادة الاكتئاب، وهذا أمر مثير للدهشة ومهم للغاية، خاصة فى ظل الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بقصد تحسين الصحة النفسية للسكان والمرضى.

وأشارت الدكتورة سيرجان سين المشرفة على الدراسة، أستاذة الطب النفسى فى جامعة ميشيجان الأمريكية، أنه من المعروف أن الأطباء الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء الطبية وسوء توفير الرعاية الصحية للمرضى.

وأضاف الدكتور دوجلاس ماتا، من جامعة هارفارد فى بوسطن، إننا نأمل أن نركز اهتمامنا على العوامل التى قد تؤثر سلبا على الصحة النفسية للأطباء الشباب، بهدف منع وعلاج الاكتئاب بين المتدربين فى مجال الطب.

وجاءت نتائج الدراسة مؤخرا فى عدد ديسمبر من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، كما نشرت نتائجها مؤخرا عبر صحيفة "The Telegraph"، البريطانية.