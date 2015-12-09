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فوائد الكركديه لعلاج الضغط المنخفض والمرتفع

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فوائد الكركديه لعلاج الضغط المنخفض والمرتفع فوائد الكركديه لعلاج الضغط المنخفض والمرتفع
الكركديه أحد الأعشاب التى يفضل الكثيرون تناولها لمذاقه الجيد المحبب، كما أنه يحتوى على فوائد صحية مفيدة للحفاظ على الصحة بوجه عام.

فوائد الكركديه


>يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الكركديه أحد المشروبات التى تندرج تحت المشروبات الصحية، لاحتوائه على العديد من الفوائد.

الكركديه والضغط المنخفض


>الكركديه أحد المشروبات الصحية والمفيدة للمرضى الذين يعانون من عدم ضبط مستوى ضغط الدم بالجسم، ففى حالة تناول كوب من الكركديه الدافئ يساعد فى ارتفاع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض.

الكركديه والضغط المرتفع


>يساهم تناول كوب من الكركديه البارد فى انخفاض مستوى ضغط الدم فى الجسم بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل الضغط المرتفع.

نصائح ضرورية يجب مراعاتها قبل تناول الكركديه


>لذلك ينصح د. طايع بضرورة مراعاة عدم الإفراط فى تناول مشروب الكركديه خاصة مرضى السكر، لتفادى ارتفاع مستوى الجلوكوز السكرى، نظرا لأن إعداد مشروب الكركديه يتطلب إضافة كمية كبيرة من السكريات الضارة لمريض السكر وكذلك لتجنب زيادة وزن الشخص.
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مصر 365