سائق يقلد صوت فتاة لاختطاف حلاق بتحريض من عاطل ببولاق الدكرور

لجأ سائق وعاطل ببولاق الدكرور، إلى حيلة غريبة لاستدراج حلاق واختطافه انتقاما من والده بسبب خلافات مالية بينهم حيث قلد أحدهم صوت فتاة واتصل بالمجنى عليه مبديا إعجابه به، وطلب لقائه فى شقة بشبرا الخيمة.

وفى الموعد المحدد توجه الحلاق إلى المكان المتفق عليه ليفاجىء بشخصين يحاولان إجباره على استقلال سيارة واختطافه، وعندما حاول الهرب منهما طارداه بالشارع وادعيا للأهالى أنه لص وأجبراه على استقلال السيارة واقتاداه إلى شقة بمنطقة المطرية وطلبا فدية من والده 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه، إلا أن رجال المباحث، تمكنوا من ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه من الاختطاف.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة من تاجر يدعى "هانى.م" أفاد فيه بتعرض ابنه "م" 22 سنة حلاق للاختطاف على يد مجهولين وطلب خاطفوه فدية 50 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تمكن المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من التوصل لهوية طالب الفدية وتبين أنه يدعى "إسلام.ع" سائق، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أن عاطل يدعى "سيد.ا" حرضه على ارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان احتجاز الحلاق بشقة بمنطقة المطرية.

وعلى الفور تم مداهمة الشقة وضبط المتهم الثانى المحرض على الخطف وعثر بصحبته على الحلاق مقيدا بالحبال، واعترف المتهم الأول بإن المتهم الثانى حرضه على استدراج المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وأنه قلد صوت فتاة لاستدراج الضحية، واختطفه بصحبة العاطل، فأخطر اللواء خالد شلبى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحرر العقيد عمرو حافظ، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.