«عبد الحفيظ»:”بيسيرو صاحب القرار و لا توجد نية لإعارة حمدي”

شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على أنه لا توجد أي مشكلة بشأن القائمة الأفريقية ولايزال هناك وقت حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لإرسال القائمة النهائية .

وأوضح الكابتن عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أنه يمكن استبدال القائمة الافريقية خلال النصف الأول من يناير ودفع رسوم 500 دولار

وأكد مدير الكرة بالنادي الاهلي أن بيسيرو هو صاحب القرار في اختيار اللاعبين

وأشار الكابتن عبد الحفيظ إلى أنه ”لا توجد مشكلة فنية لدى الجهاز وكل الأمور واضحة “.

ونوه مدير الكرة بالنادي الاهلي أنه لا توجد نية لإعارة أحمد حمدي لاعب وسط الأهلي الصاعد ، لأحد أندية الدوري في انتقالات يناير .

وأضاف الكابتن عبد الحفيظ أن اللاعب يحظى بأهتمام الجهاز الفني شأن كل زملاءه وسوف يحصل على الفرصة التي يستحقها مع انطلاق بطولة الدوري الممتاز وفقاً لرؤية الجهاز الفني و كيفية استغلال إمكانياته .