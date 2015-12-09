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ضبط هارب من تنفيذ أحكام في كمين بسوهاج

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ضبط هارب من تنفيذ أحكام في كمين بسوهاج ضبط هارب من تنفيذ أحكام في كمين بسوهاج

أرشيفية

تمكنت قوة برئاسة العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج من القاء القبض على” أكرم .ع. م” وشهرته “أكرم الصباغ” – 37 عاما مدير احدى شركات التطوير العقارى – أثناء إختبائه داخل مركب نيلى بنطاق مدينة سوهاج .

كانت معلومات وردت بتواجد المذكور داخل إحدى المراكب بمدينة سوهاج منذ 5 أيام وبتقنين الإجراءات استدرج رجال المباحث المتهم وضبطوه وبحوزته طبنجه مرخصة.

بفحصه تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكمين فى قضيتى نصب الأول بالسجن 3 سنوات والثانى بالحبس سنة “قسمى للقاهرة الجديدة ومدينة دار السلام بالقاهرة” كما تبين أنه مطلوب ضبطه للتحقيق فى اتهامه بالنصب.

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