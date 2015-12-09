ضبط هارب من تنفيذ أحكام في كمين بسوهاج

تمكنت قوة برئاسة العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج من القاء القبض على” أكرم .ع. م” وشهرته “أكرم الصباغ” – 37 عاما مدير احدى شركات التطوير العقارى – أثناء إختبائه داخل مركب نيلى بنطاق مدينة سوهاج .

كانت معلومات وردت بتواجد المذكور داخل إحدى المراكب بمدينة سوهاج منذ 5 أيام وبتقنين الإجراءات استدرج رجال المباحث المتهم وضبطوه وبحوزته طبنجه مرخصة.

بفحصه تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكمين فى قضيتى نصب الأول بالسجن 3 سنوات والثانى بالحبس سنة “قسمى للقاهرة الجديدة ومدينة دار السلام بالقاهرة” كما تبين أنه مطلوب ضبطه للتحقيق فى اتهامه بالنصب.