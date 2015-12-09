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صور|«الشعب الجمهورى»يختار اللواء صلاح أبو هميلة رئيسا لهيئة البرلمانية

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صور|«الشعب الجمهورى»يختار اللواء صلاح أبو هميلة رئيسا لهيئة البرلمانية صور|«الشعب الجمهورى»يختار اللواء صلاح أبو هميلة رئيسا لهيئة البرلمانية

جانب من الاجتماع

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، اجتماعا اليوم بمقر الحزب بالعجوزة، لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بحضور نواب الحزب الـ 13.

وأعلن المهندس حازم عمر رئيس الحزب، فى بيان، أن اجتماع نواب أسفر عن اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب فى البرلمان واختيار كل من النائب مديح عمار والنائب هشام الشطورى نائبين لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

حضر الاجتماع كل من المهندس حازم عمر رئيس الحزب والدكتور صفى الدين خربوش الأمين العام للحزب ومحمود الفشنى المدير الإدارى للحزب.

 

 

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