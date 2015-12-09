إقالة رئيس وحدة محلية بالشرقية بسبب التعديات على الأراضى الزراعية

أقال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة التابعة لمدينة بلبيس ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضى وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة مع وقفهم جميعا عن العمل لإهمالهم وتقاعسهم فى العمل، وعدم التصدى لمحاولات البناء بالتعدى على الأرض الزراعية، مما تسبب فى إهدار الرقعة الزراعية بنطاق الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، حيث تلاحظ انتشار المبانى بصورة فجة على مساحات واسعة من الأرض الزراعية، مما اضطر المحافظ لاستدعاء رئيس مركز ومدينة بلبيس لإيقاف أعمال البناء على الأرض الزراعية ومصادرة معدات المقاول والتحفظ على مواد البناء وإزالة الكتل الخرسانية وتسويتها بالأرض على نفقة المخالف.

وقال المحافظ: "غاب عنا الضمير والخوف من الله ولن أغادر المكان حتى يتم تسويته بالأرض ليعود أرضاً زراعيةً مرة أخرى".