أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقالة رئيس وحدة محلية بالشرقية بسبب التعديات على الأراضى الزراعية

Google+ Print
إقالة رئيس وحدة محلية بالشرقية بسبب التعديات على الأراضى الزراعية إقالة رئيس وحدة محلية بالشرقية بسبب التعديات على الأراضى الزراعية
أقال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة التابعة لمدينة بلبيس ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضى وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة مع وقفهم جميعا عن العمل لإهمالهم وتقاعسهم فى العمل، وعدم التصدى لمحاولات البناء بالتعدى على الأرض الزراعية، مما تسبب فى إهدار الرقعة الزراعية بنطاق الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، حيث تلاحظ انتشار المبانى بصورة فجة على مساحات واسعة من الأرض الزراعية، مما اضطر المحافظ لاستدعاء رئيس مركز ومدينة بلبيس لإيقاف أعمال البناء على الأرض الزراعية ومصادرة معدات المقاول والتحفظ على مواد البناء وإزالة الكتل الخرسانية وتسويتها بالأرض على نفقة المخالف.

وقال المحافظ: "غاب عنا الضمير والخوف من الله ولن أغادر المكان حتى يتم تسويته بالأرض ليعود أرضاً زراعيةً مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365