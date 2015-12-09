سكرتير عام الشرقية: اجتماع خلال أسبوع لحل أزمة مرتبات المتعاقدين

قرر اللواء يعقوب إمام السكرتير العام لمحافظة الشرقية، عقد اجتماع يضم مديرى الوحدات الحسابية على مستوى المراكز ومديرى المشروعات ومراقب المالية، وذلك الأسبوع القادم للتوصل لحل نهائى بخصوص مرتبات العاملين المتعاقدين بمشروعات "النقل، الرصف، الصناعات النمطية "، وعرض ما تم مناقشته فى اجتماعات مكثفة من المحافظ والنائب والسكرتير العام والمالية بالشرقية ومدير الحسابات بالمحافظة، للانتهاء من وضع البيانات المطلوبة لتثبيت هؤلاء العاملين.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى المصغر اليوم بديوان عام المحافظة، كما أعطى السكرتير العام مهلة 72 ساعة لجميع رؤساء المراكز للرد على الشكاوى الواردة من المواطنين ومن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وشدد السكرتير العام للمحافظة على عدم التأخير فى الرد والتواصل مع المواطنين، حيث يرد للمحافظة عدد كبير من الشكاوى، ونحن فى عصر يحتاج للتعامل إلكترونياً مع هذه الشكاوى.

وقال يعقوب، جار تطوير مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة وإعداد مركز تكنولوجى مصغر للعمل على حل مشاكل المواطنين بأقصى سرعة، وأضاف أن وزير التنمية المحلية يولى اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع وطلب إحالة.

كما شدد اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من إنشاء مصنع بلبيس لتدوير القمامة والمقام على مساحة 8 أفدنة بعد أن تم تجهيز كل المعدات داخل المصنع.

وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر اليوم الأربعاء، الذى أكد فيه أنه تم رفع 17 ألف طن قمامة من مصنع تدوير القمامة بمنطقة الغار بمدينة الزقازيق، وتم إخلاؤه تماماً وسوف يتم مد شبكات المواسير لمحطة صرف صحى الزقازيق.

وقال سيدهم، إن قطاع النظافة بالمحافظة أصبح شغلنا الشاغل الآن، وقرر عقد اجتماع عاجل مع كل الجهات المعنية بقطاع النظافة بالمحافظة لإعطاء دفعة قوية للمشروع.